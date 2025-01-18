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Yangın nedeniyle bir süre kapanan Pamukova-İznik kara yolu, ekiplerin müdahalesi ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede dorseye sıçradı. Sakarya ve Bilecik’ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Ancak tır, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukova-İznik kara yolunun Pekmezli rampası mevkiinde meydana geldi. Mahmut İ.'nin kullandığı plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmında elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, tırı durdurarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor kısmında çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Tır sürücüsünün durumu fark edip aracını terk etmesiyle olası bir facia önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

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