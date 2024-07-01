A Milli Takımımızın 2 Temmuz Salı günü EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı tarihi mücadeleyi Sakaryalılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekranla Millet Bahçesi’nde izleyecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakaryalılar, 2 Temmuz Salı günü EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın tarihi mücadelesini Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde kurduğu dev ekrandan izleyecek.

ÇEYREK FİNAL İÇİN MÜCADELE

Gürcistan ve Çekya mücadelelerindeki galibiyetleriyle grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 karşılaşmasında Avusturya ile eşleşen A Milli Takımımız galip gelmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi Milli Takım için yeniden Sakarya Millet Bahçesi’nde tek yürek olacak.

Grupta oynadığı 3 karşılamada Millet Bahçesi’ndeki “Eski Açık Tribün” alanını dolduran Sakaryalılar, unutamayacakları bir ambiyansa şahitlik etmişlerdi.

Büyükşehir’den davet

Saat 22.00’da başlayacak karşılaşma sırasında vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm Sakaryalıları milli gurur ve heyecanı yaşamak için dev ekranın önüne davet etti.