Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Alandüzü Mahallesi'nde yapımı devam eden bin yataklı şehir hastanesinin inşaat alanında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Çökme sonucu 15 işçi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sakarya Valiliği'nden açıklama

Sakarya Valiliği, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Korucuk'ta yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi neticesinde 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir gayesiyle hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir” denildi.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve AFAD ekipleri, yaralı işçilerin güvenliğini sağladı ve gerekli müdahaleleri yaptı. Çökmenin nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiği bildirildi.