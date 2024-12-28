Sakarya’nın Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan alt geçitte, önceki gün sabah saatlerinde bir tır sıkıştı. Benzer kazaların daha önce de yaşandığı 3 metre yüksekliğindeki geçide tırın girmesiyle kazanın boyutu büyüdü. Tırın yük kısmı, alt geçidin tavanına takıldı ve kamyonetin kupa kısmı ciddi şekilde hasar gördü.

Trafik akışı aksadı

Kazanın ardından alt geçit bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan tırı çıkarmak için çalışma başlattı. Tır, uzun uğraşlar sonucu alt geçitten çıkarılabildi. Kazadan dolayı çevre yolunda yoğun trafik oluştu, araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.