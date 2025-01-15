Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Fabrikanın asfalt bölümünde yer alan sakız makinesinin alev almasıyla başlayan yangında, 2 işçi yaralandı ve 2 işçi dumandan etkilendi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri hızlı müdahale etti

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaralanan işçiler M.B. ve İ.H., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, dumandan etkilenen E.Ç. ve C.U. ise ayakta tedavi edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın söndürüldü, ancak ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor.