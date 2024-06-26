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"İhtida belgesi" veren ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Çelebi, Raab'i seçiminden dolayı tebrik etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'den dinin temel esasları hakkında bilgi alan Raab, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

İslam dini nden etkilendiği için Müslüman olmaya karar veren Raab için Karasu İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Almanya uyruklu Michael Raab, Müslüman oldu.

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