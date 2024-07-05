Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafiğin bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücülerinden A.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. ve oğlu O.Ç. araçta sıkıştı.

D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisi nde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikapın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.