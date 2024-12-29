Sakarya’nın Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi’nde yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, annesi tarafından iki horozunun komşuya verildiğini öğrenen İ.Y., öfkesine hakim olamayarak tüfekle dehşet saçtı.

Öfkelenen İ.Y., eline aldığı tüfekle önce bahçedeki 7 tavuğu vurdu, ardından dayısının evine yönelerek ikinci kattaki balkon camlarına ateş açtı. Olay sonrası motosikletine binerek kaçan İ.Y., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Evde ve bahçede hasar tespit edildi

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Tüfeğine el konulan İ.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mahallede şok etkisi yarattı

Mahalle sakinleri, yaşanan olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Horozların verilmesi nedeniyle başlayan tartışmanın böyle bir şiddet olayına dönüşmesi tepki çekti.

Hukuki süreç devam ediyor

Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini ve şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin sürdürüleceğini belirtti.