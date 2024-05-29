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Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Fas’ın Kazablanka kentinde 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında milli formayı terletecek sporcularımız Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm’e başarılar dileriz” denildi.

Kazablanka kentinde düzenlenecek ve 60 ülkeden 380 sporcunun katılacağı dev organizasyonda Milli Takım formaları giyecek Fatih Şen, erkekler +84 kiloda, Zümra Rezzan İm ise kadınlar 55 kiloda mücadele edecek.

Fas’ın Kazablanka kentinde 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında Büyükşehirli sporcular Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm ay yıldızlı formayı terletecek. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Fas’ta düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında milli formayı terletecek.

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