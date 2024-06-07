Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizliyor. Çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde bisiklet sürmeleri ve yürüyüş yapmaları sağlanacak.SAKARYA (İGFA)-Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindehummalı bir hazırlık yapıyor.

Şehrin dört bir yanında yollarda, parklarda ve sorumluluk sahasındaki tüm alanlarda çalışma yürüten Büyükşehir, bisiklet ve yürüyüş yollarında de işleme başladı.

Bisiklet ve yürüyüş yollarında yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla, bisiklet kullanıcılarına daha güvenli ve rahat bir sürüş imkânısunuluyor.

Yolları tertemiz hale getirilen vatandaşlar, bayram boyunca keyifli ve sorunsuz tatil geçirecek. Temizlik faaliyeti özellikle sürücülerin yoğun olarak kullandığıbölgede devam ediyor.