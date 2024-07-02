Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunan dekoratif peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal donatı alanları, kavşaklar, yürüyüş alanları, işlek caddeler ve sahilleri güzelleştiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde sosyal doku üzerinde çalışıyor ve çehreyi değiştirecek dokunuşlar yapıyor.

ŞEHRE GÜZELLİK KATIYORLAR

Özellikle merkezde her gün binlerce vatandaşı ağırlayan park alanları ve bahçelerde deforme olan yapılar yenileniyor, kavşaklar ve cadde kaldırımlarında ise estetik bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Millet Bahçesi’nde, SGK Köprülü Kavşak ve Maliye Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

“İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ”

Çim biçme, yabani ot temizliği, peyzaj düzenlemeleri için yoğun bir mesai harcanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızı yürüttüğümüz hummalı çalışmayla daha güzel bir görüntüyle buluşturuyoruz. İlmek ilmek işleyerek yaz sezonuna hazırladığımız sosyal donatı, park, cadde, sahil bölgelerimiz yeni görüntüsüyle çok daha güzel. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.