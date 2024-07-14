Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli armayı taşıyan karate sporcusu Fatih Şen, 14-17 Temmuz arasında Macaristan Budapeşte'de gerçekleşecek Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları'nda Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaya ve hem şehrine hem de ülkesine sayısız başarılar kazandırmaya devam ediyor.

Aldığı madalyalar, kazandığı ödüllerle Sakarya'nın gururu olan karate sporcusu Fatih Şen, bir büyük başarı daha için hedefe odaklandı.

Uzun yıllardır milli armayı taşıyan sporcu, bir süre önce Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye doğru "Avrupa şampiyonluğu" hedefiyle yola çıktı.

Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları'na katılan Şen, 14-17 Temmuz'da burada gerçekleşecek olan büyük şampiyonaya damga vurmayı hedefliyor.

Türkiye'yi temsil eden Büyükşehir'in sporcusu, burada Avrupa'nın dört bir yanından gelen şampiyon karate sporcularıyla birlikte mindere çıkacak ve +84 kilogramda şampiyonluk parolasıyla ter dökecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir'imizin başarılı sporcusu Fatih Şen'i Budapeşte'ye uğurladık. İnanıyoruz ki daha önce de olduğu gibi Avrupa'yı sallayacak olan Fatih'imiz şehrimize büyük bir gurur yaşatacaktır. Yolun açık olsun..." denildi.