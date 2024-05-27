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Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bodrum FK ile 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Antrenman ı, Kulüp Başkanı Cumhur Genç, yöneticiler ve taraftarlar da takip etti.

Sakaryaspor, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor , Trendyol 1. Lig play-off finali nde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlık larını tamamladı.

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