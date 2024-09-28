Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma daha! Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, ev sahibi olarak Ümraniyespor’u ağırlayacak. 29 Eylül Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan mücadele, TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın detayları

Tarih: 29 Eylül 2024

Saat: 16.00

Stadyum: Aktepe Stadı

Hakem: S. Barış Saka

Yan Hakemler: Serdar Osman Akarsu, Ö. Tevfik

Takımların form durumu

Sakaryaspor, sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçen haftaki galibiyetle moral bulan yeşil-siyahlılar, evinde kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Öte yandan, Ümraniyespor da formda bir grafik çiziyor ve bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.