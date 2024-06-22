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Gökhan İn başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Kullanılan 110 oyun 68'ini alan Gökhan İn, kulübün yeni başkanı oldu. Suat Çetin 23 oyda kalırken, 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan adayları İn ve Çetin'in konuşmalarının ardından genel kurul üyeleri, oylarını kullandı.

Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından konuşan Genç, kongrenin hayırlı olması temenni ederek, görev süresi b oy unca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cumhur Genç aday olmazken, Gökhan İn ve Suat Çetin yarıştı.

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