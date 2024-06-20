Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gonca Mahallesi’nde başlattığı 3 etaplık altyapı projesinin ilk etabında çalışmalarını tamamladı. Kıranyurt Yaylası’na hizmet edecek projenin ilk etabı olan 1 bin 600 metrelik içme suyu hattı bölgeye kazandırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova ilçesinde başlattığı çalışmalar kapsamında Kıranyurt Yaylası’na kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştıracak. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte nüfus artışı yaşanan bölgeye daha önce tankerler sayesinde içme suyu ulaştırılıyordu.

Yapımı devam eden projenin ikinci etabında 600 metrelik çelik içme suyu hattı, üçüncü etabında ise içme suyu deposu inşası ve elektrik işleri yapılacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yürütüldüğü bölge kesintisiz içme suyu ile buluşacak.