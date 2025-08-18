Seferihisar’ın gözde mekânlarından Joy Sığacık’ta sahneye çıkan ünlü müzik grubu Sakiler, konserlerini sosyal sorumluluk mesajıyla taçlandırdı. Mekânın başlattığı “Bir Bilet Bir Fidan” kampanyasını sahneden duyuran grup, “Biz de izleyicilerimiz kadar fidan bağışında bulunacağız” diyerek büyük alkış topladı.

Sakiler, doğaya katkı sağlayan bu anlamlı projeyi hayata geçiren işletme sahibi Emirhan Tosun ve ailesine teşekkür ederken, salondaki izleyiciler kampanyayı uzun süre alkışlarla destekledi.

Hem konser coşkusu hem de doğa için verilen mesaj, geceye damgasını vurdu.