Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) yeni müdürü Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahu Antmen oldu. 2018'den bu yana müzenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Antmen, ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan bu prestijli müzede önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Yeni dönemde ileriye dönük vizyon

Müze, Ahu Antmen'in liderliğinde daha da güçlenerek, önümüzdeki yıllarda geleceğin sanatçılarına ve sanatseverlerine ilham vermeyi hedefliyor. Antmen, müzenin müdürlüğünü önceki müdür Dr. Nazan Ölçer'den devraldı. Ölçer, görev süresi boyunca Sakıp Sabancı'nın sanata olan güçlü vizyonunu hayata geçirerek müzeyi Türkiye’nin önde gelen sanat kurumlarından biri haline getirdi.

Ahu Antmen kimdir?

Prof. Dr. Ahu Antmen, 1971 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Antmen, yüksek lisansını Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji'nde Kültürel Araştırmalar Bölümü’nde yaptı. Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde gerçekleştirdi.

Akademik kariyerinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sabancı Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Ahu Antmen, sanatı, sanat eleştirisi ve Türk sanatını derslerinde ele aldı. Pek çok akademik çalışma ve kitap çevirisi ile sanata katkı sağladı.

Ahu Antmen'in müzeye kattığı yenilikçi vizyonla, Sakıp Sabancı Müzesi'nin sanata yön vermeye devam etmesi bekleniyor.