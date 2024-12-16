Fırat Tanış, Vahide Perçin, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi ünlü oyuncuların oynadığı Şakir Paşa Ailesi disizi ilk bölümüyle ekranlara geldi. 15 Aralık Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster?, Arka Sokaklar, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye gibi programlar televizyonlarda yayınlandı. AB ve Total reyting sonuçları sıralamasında NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi üçüncü sıraya yerleşti. Pek en çok izlenenler arasında giren dizide gerçek Şakir Paşa kimdir? İşte detaylar…

Mehmed Şakir Paşa kimdir?

Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa Osmanlı tarihçisi ve devlet adamıdır. 1891-1895 yılları arasında Sadrazamlık görevi yapan Ahmed Cevad Paşa’nın kardeşi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın babasıdır. Babası Mustafa Asım Bey’dir. Babası ve annesi 1861 yılında ölünce kimsesiz kalmıştır. Kardeşi Ahmed Cevad ile birlikte askeri okula verilmiştir. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevlerde bulunmuştur. 1890 yılında Girit valisi görevini yürütmüştür.Bu görevi sırasında Cevat Şakir doğmuştur. 1895 yılında ağabeyinin sadrazamlık görevinden alınmasını protesto etmek için devlet görevinden istifa etmiştir. 1914 yılında oğlu Cevat Şakir’in tabancasından çıkan bir kurşunla öldü. Oğlu 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 7 yıl sonra ise serbest bırakılmıştır.