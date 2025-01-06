Geçtiğimiz yılın son günlerinde yaşanan yangın felaketi nedeniyle bir süre ara verilen 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar', izleyicilerine sevindirici bir haber verdi. Büyükada’daki 7 dönümlük platoda çıkan yangın, Şakir Paşa Köşkü’nü tamamen kül etmişti. Bu büyük felaket, dizi hayranlarını derinden üzse de, dizi ekibi özverili bir şekilde çalışarak çekimlere yeniden başladı.

Tamirat çalışmaları tamamlandı

Yangın nedeniyle zarar gören setin tamir edilmesiyle birlikte çekimler hızla yeniden başladı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, setin onarım süreci başarıyla tamamlandı ve dizinin yeni bölümleri için hazırlıklar son hızla devam ediyor. İzleyiciler, haftalardır bekledikleri yeni bölümlerin çok yakında ekrana gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Yeni bölümler ne zaman yayında olacak?

Yapım ekibinin yangın sonrası çekimlere devam etmek için gösterdiği yoğun çaba, dizinin hayranları tarafından büyük takdirle karşılandı. Sosyal medyada yeni bölüm tarihiyle ilgili söylentiler artarken, 'Şakir Paşa Ailesi'nin ay sonu veya şubat başı itibarıyla ekrana dönmesi bekleniyor. Yeni bölümlerle ilgili gelişmeler, ekran başındaki izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği anlar arasında yer alıyor.