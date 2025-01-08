Şakir Paşa Ailesi setindeki yangının nedeni açıklandı

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal’daki plato setinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangının nedeni belli oldu. Büyükada’da 7 dönümlük alanda kurulan Şakir Paşa Köşkü setinde çıkan yangın, büyük paniğe yol açmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı. Ancak setin büyük bir kısmı zarar gördü.

50 milyon TL zarar iddiası:

Yangın sonrasında çıkan İtfaiye Olay Raporu’nda, yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtildi. Yapılan incelemeler, yangının çıkış nedeninin tespit edilemediğini ancak elektrikle ilgili bir arızadan kaynaklandığını ortaya koydu. Şakir Paşa Köşkü dekorunun tamamen yanarak zarar gördüğü raporda yer aldı.

Yangının ardından, yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddiaları gündeme geldi. 1200 metrekarelik alana sahip olan platodaki yangının büyük bir kısmı, setin ve dekorun tamamen kül olmasına yol açtı. Bu durum, yapımcıyı ciddi anlamda maddi zarara uğratmış oldu.