İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. Yarışma, İzmir ve ilçelerindeki gazetecilerin 1 Temmuz 2023 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsıyor ve 6 farklı kategoride düzenleniyor: Haber (Yazılı ve Görsel), İnceleme - Araştırma, Röportaj, Fotoğraf, İnternet Haberciliği ve Sayfa Düzeni.

Özel ödüller ve başvuru detayları

Özel Ödüller: Vecdi Altay Özel Ödülü (İGC Özel Ödülü), Bergama Belediyesi Özel Ödülü, Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası - BERTO), Osman Bayatlı Özel Ödülü (BERKSAV), Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü (Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği), Jüri Özel Ödülü.

Başvuru Şartları: Yarışmaya katılmak isteyen gazetecilerin, çalışmalarını en geç 9 Ağustos 2024 tarihine kadar İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. ‘Vicdanımıza hesap veriyoruz’

Kazananlar ödüllerini düzenlenecek törenle alacaklar. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması, gazetecilik alanında başarılı çalışmaları teşvik etmeyi ve mesleki gelişime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.