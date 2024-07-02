İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı. Yarışma, İzmir ve ilçelerindeki gazetecilerin 1 Temmuz 2023 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsıyor ve 6 farklı kategoride düzenleniyor: Haber (Yazılı ve Görsel), İnceleme - Araştırma, Röportaj, Fotoğraf, İnternet Haberciliği ve Sayfa Düzeni.

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Başvuruları Başladı-1

Özel ödüller ve başvuru detayları

  • Özel Ödüller: Vecdi Altay Özel Ödülü (İGC Özel Ödülü), Bergama Belediyesi Özel Ödülü, Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası - BERTO), Osman Bayatlı Özel Ödülü (BERKSAV), Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü (Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği), Jüri Özel Ödülü.

  • Başvuru Şartları: Yarışmaya katılmak isteyen gazetecilerin, çalışmalarını en geç 9 Ağustos 2024 tarihine kadar İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

    ‘Vicdanımıza hesap veriyoruz’ ‘Vicdanımıza hesap veriyoruz’

Kazananlar ödüllerini düzenlenecek törenle alacaklar. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması, gazetecilik alanında başarılı çalışmaları teşvik etmeyi ve mesleki gelişime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Editör: Hatice Köylü