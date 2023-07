Yıllar önce en son rahmetli sevgili dostumuz Işılay Saygın ile gitmiştik Sakız Adası'na. Uzun yıllardır değişik tatil alternatifleri arasında yer alıyor bu hafta sonu bizler için dingin değişik keyif aldığımız bir tatil anısı idi.

Damadımız, kızımız ve torunumuz geçen yaz Çeşme’nin keşmekeşi, kalabalıklığını hatırlatınca, bu yıl hep beraber sakin bir kısa tatil geçirelim dedik Sakız’da. Ancak Türkiye’den çıktığımızı pek anlayamadık. Caddeler, sokaklar, restoranlar nereye gidersek gidelim olduğumuz her yer vatandaşlarımız ile dolu idi. Göze çarpan bir özellik, para birimi Euronun TL karşılığına baktığınızda fiyatların ucuzluğu. Çeşmedeki bir restoranda ödeyeceğiniz faturanın yarısı, hatta daha azı ile masadan kalkılıyor. Keza birçok ürün de bizden oldukça ucuz.

***

Sakız Adası Yunanistan’a bağlı bir ada olarak geçiyor. Tarihteki bilgilerine bakarsanız Ceneviz döneminden sonrası 1566 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiş. 347 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. 1913 yılında Balkan Savaşları sırasında Yunanlılar tarafından işgal edilip 1913’te Londra konferansı ve anlaşması ile Yunanistan’a bırakılmış. Ancak bilinen tarihinden günümüze, adanın çeşitli bölgelerinde hala tarihi taşıyan kasaba ve yapılan mevcut. İzmir’imizin Çeşme ilçesinin tam karşısında yer alan, başkenti sakız, adadaki sekiz belediyeden biri ve ana limanı. Kiraladığımız bir araba ile birçok bölge ve yerleşim bölgesini gördük. Akşam ve sabahları otelimiz yoğun Türk nüfusuyla memleket hasreti çektirmedi.

***

Adaya ismini veren sakız ağaçları en büyük tanıtım ve geçim kaynakları. Yapılan "Sakız müzesi" hem adanın hem sakızın tarihini anlatıyor. Gerçekten çok görkemli bir müze kurulmuş. Sakızdan çok, tarihi siyasetin içine çekip yanlı bir anlatımla yaratılan bu tarihte özellikle 1822’de adadaki isyan ve can kaybının nedenlerine dokunmayan bir anlatımla Osmanlıyı koydukları konum, bana oradaki ziyareti, müzedeki deftere yazma zorunluluğu oluşturdu. Anlatımlardaki belagat ustalıkları da hayran bıraktı(!) niye dost olmak, gerçekleri ortaya koymak bu kadar mı zor diye düşündüm. Bizden devlet yetkilileri hiç bunları görmez mi, yanlış anlatımların düzeltilmesi için niye girişimde bulunulmaz diye de düşünmeden edemedim. Mastikadan üretilen bazı ürünleri anı olarak aldım ama, adını Enosis koydukları uzo rakısını almadım. Doğrulardan da vazgeçmemeliyiz. Her yerde her zaman...