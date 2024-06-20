Sakız Adası İzmir'in Çeşme ilçesinin tam karşılarında bulunan ve Yunanistan'ın beşinci büyük adasıdır. Çeşme'den 30 öğeli bir feribot yolculuğu kadar uzak olan adada, orta ve antik çağdan esintiler, temiz plajlar, büyüleyici taş yapılar, mezeler, uzo ve deniz ürünlerini bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizin için seyahatinizde Sakız Adası'nda neler yapabileceğinizi derledik.

Sakız Adası'nda gezilecek yerler

Sakız Adası denilince ilk akla gelenler ‌Chios Arkeoloji Müzesi, ‌Argenti Folklor Müzesi, ‌Chios ‌Bizans Müzesi, ‌Nea ‌Moni Manastırı, ‌Panagia ‌Krina Kilisesi ve ‌Apolichnoi Kalesi'dir. ‌Nea ‌Moni Manastırı Sakız Adası'nın tüm kültürünü ele alır. Dar sokaklarda yürümenin keyfine varabileceğiniz bu adada ise ilginç köyler de bulunur. Bu köyler arasında seramikleriyle ünlü ‌Armolia, içerdiği dar sokaklarla ‌Olympi, ilginç duvar sanatı ile ‌‌Pirgi, sokaklarıyla bulmacalardaki labirenti andıran ‌Mesta ve Osmanlı kuşatması sırasında tüm köy halkının teslim olmamak adına uçurumdan atlayarak intihar ettiği ‌Anavatos bulunur.

Sakız Adası doğal güzellikleri

Sakız Adası'nın en güzel performanslarından biri, el değmemiş ve temizliğini koruyan plajlardır. Çeşme plajlarının aksine Sakız Adası plajları taşlık ve çakıllıdır. Adaya yaklaştığınızda sizi karşılayan bu temiz plajlar, tüm güzelliğiyle kalbinizi kazanır. Otellerin kendilerine ait plajlarının yanı sıra Ormos, Lo Giosonas, Agia Dynami, Agia Fotia, Karfas, Komi, Mavra Volia, Nagos ve Didymes gibi ünlü plajlar da bulunmaktadır. Volkanik siyah taşlarıyla Mavra Volia Plajı, adanın en gözde plajları arasındadır.

Sakız Adası'nda ne yenir

Sakız Adası'nın mutfak kültürü genellikle deniz ürünlerinden oluşur. Deniz ürünleri kadar et yemekleri de sevilir. Yunan mezeleri ise yemekleri kadar keyiflidir. Adaya gittiğinizde tavsiye edilen birçok ‌aperatif yiyecek mevcut. Yunan salatası, haydari, yalancı dolma, ‌kabakçiçeği dolması, kabak köftesi, gözleme, soğanlı börek, közlenmiş patlıcan salatası, tütsülenmiş balık, fava, ahtapot, karides, kızarmış peynir ve patates kızartması adanın ‌aperatif ürünleri arasında.



Sakız Adası'nda deneyimleyebileceğiniz en farklı lezzetlerin başında ise deniz tarağı ve deniz minaresi bulunur. ‌Yunanistan'ın milli içeceği anasonu ülkemizde bulunan rakıdan daha fazla olan uzo ve sadece Sakız'a özgü olan suma da deneyebileceğiniz alkollü içecekler.



Yiyeceğimizi yedik, içeceğimizi içtik, üstüne tatlı güzel gider derseniz de size önerilebilecek olan tatlı da kaşık tatlısıdır. Kaşık tatlısı farklı meyvelerden yapılan ve marmelat kıvamında olan güzel bir damak tatlandırıcıdır.

Sakız Adası ulaşımı

Sakız Adası’na Çeşme Ulusoy Limanı’ndan yaz aylarında her gün, kış aylarında ise haftanın 5 günü karşılıklı feribot seferleri bulunuyor. Çeşme - Sakız Adası feribot yolculuğunu 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Sakız Adası’na gitmek isteyenlerin Yunanistan ya da Schengen vizesi sahibi olması şartı aranıyor. Nisan - Eylül ayları arasında ise Yunan adalarının tamamı kapı vizesi uygulamasıyla adaya daha çok insanın gelmesini sağlıyor. Yeşil pasaport sahiplerinin ise yalnızca feribot biletini almaları yeterli olacaktır.