Sürdürülebilir turizm kapsamında sonbahar sezonunu uzatmayı hedefleyen Sakız Adası, konaklama ve araç kiralamalarında özel bir kampanya başlattı. Üç gece konaklama veya araç kiralama yapan turistlere bir gün ücretsiz hizmet sunuluyor. Ayrıca, restoranlarda yüzde 15 indirim fırsatı da bulunuyor.

Kapı vizesi ile Türk turist sayısında artış

Yunanistan, 30 Mart'tan itibaren Türk vatandaşlarına yönelik kapı vizesi uygulamasını başlattı. Bu durum, birçok Türk turistin tatil rotasını Yunan adalarına çevirmesine neden oldu. Özellikle Sakız Adası, Türk turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Kapı Vizesi uygulaması sayesinde, 1 Nisan - 30 Ağustos tarihleri arasında Çeşme-Sakız hattında toplam 236.201 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış gösterdi.

Ekonomik konaklama imkanı

Sakız Adası, Türk turistler için sunduğu ekonomik konaklama seçenekleri ve büyük porsiyonlu yemekleri ile öne çıkıyor. Adada yer alan tarihi yapılar, güzel plajlar ve yöresel lezzetler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türk turistler, Sakız Adası'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sıklıkla adaya geliyor.

Cazip indirimler

Sakız Adası, sonbahar sezonunda 3 gün konaklama veya araç kiralama yapanlara bir gün ücretsiz fırsat sunarak turistleri cezbetmeyi hedefliyor. Ayrıca, restoranlarda da yüzde 15 indirim uygulanıyor. Sakız Adası Turizm Organizasyonu Başkanı Kostas Moundros, bu kampanyanın özellikle sonbahar döneminde ziyaretçileri adaya çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Unutulmaz deneyimin adresi: Sakız Adası

Moundros, Sakız Adası'nın doğal güzellikleri, tarihi köyleri ve yöresel ürünleri ile tatilciler için ideal bir destinasyon olduğunu belirtti. Adanın sunduğu çeşitli turistik faaliyetler ve misafirperver hizmetler sayesinde, birçok turist her yıl tekrar tekrar adayı ziyaret ediyor. Özellikle doğa severler için alternatif turizm imkânları sunan Sakız Adası, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik barındırıyor.