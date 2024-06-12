Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olayda, polis ekipleri şüpheli bir davranış sergileyen Güney Afrika asıllı W.W.M.'yi durdurmak istedi. Ancak kadın, polislerin yaklaşmasıyla birlikte kaçarak bir iş merkezine sığındı ve tepki gösterdi. Polis ekipleri, kadını ikna etmek ve kendine zarar vermesini engellemek için uzun bir çaba harcarken, sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.

Kaçak kadının ikna süreci

Polis ekipleri, kadını saklandığı yerden çıkarmak ve ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Kadının direnci kırılarak ağlayarak çıktığı apartman boşluğunda gözaltına alındı.

Yasa dışı giriş tespiti

Yapılan incelemede, Güney Afrikalı olan W.W.M.'nin yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlendi. Bu durum üzerine kadın, deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.