Aliağa Belediyesi, önceki senelerde sokaklarda kurulan Şakran pazarının hem trafiği olumsuz etkilemesi hem de karmaşaya sebebiyet vermesi nedeniyle Şakran Kapalı Pazaryeri projesini hayata geçirdi. Modern kapalı pazaryeri geçtiğimiz hafta cuma günü Şakranlı vatandaşların, pazarcı esnafının ve üreticilerin hizmetine sunuldu.



Vatandaşlar, Aliağa Belediyesi Zabıta Ekiplerince sürekli denetime tabii tutulan pazaryerinde kıyafet, gıda, süt ürünleri ile doğal köy ürünlerinin bulunduğu tezgahlardan gönül rahatlığı ile alışveriş yapabiliyor.



Yaklaşık bin 600 metrekare kapalı alana sahip pazaryerinde 101 adet pazarcı tezgahı, 47 adet üretici tezgahı bulunuyor. Şakran’da pazarcı esnafını ve vatandaşları sağlıklı, modern bir alışveriş ortamında bir araya getiren kapalı pazaryeri her cuma günü Sayfiye Mahallesi, 3160 sokakta hizmet veriyor.

Editör: Sude Kula