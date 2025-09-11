Aliağa Belediyesi, Şakran’daki kanalizasyon altyapısı yatırımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yetki talep etti. Başkan Acar, yatırımın ivedilikle yapılmasını istedi.
Aliağa’dan kanalizasyon yatırımı için restleşme devam ediyor
Aliağa Belediyesi, Şakran’daki kanalizasyon altyapı sorununu çözmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yetki talebinde bulundu. Başkan Serkan Acar, yaz aylarında nüfus artışının yaşandığı mahallede altyapı eksikliğinin acil çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Mahalledeki kanalizasyon eksikliğinin ve artan ihtiyacın ivedilikle giderilmesi gerektiğini belirten Aliağa Belediyesi, yatırımın kendileri tarafından yapılabileceğini iletti.
Ne olmuştu?
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, önceki açıklamalarında, “İZSU yapamıyorsa 700 milyonluk yatırımı biz yaparız” diyerek Büyükşehir’e çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yatırımın 700 milyon değil 2,5 milyar TL olduğunu belirterek, “Buyursun yapsın” ifadelerini kullanmıştı.
Aliağa Belediyesi’nin yetki başvurusu, Şakran’daki altyapı sorununu hızla çözme hedefiyle yapılmış oldu.