Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli Atakan Güngör hayatını kaybetti.
Kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç. (53) yönetimindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde, Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Güngör, hastaneye ulaşmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü A.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.