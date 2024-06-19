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Çocuk, sağlık ekibince kontrol için Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

O sırada Doğanbaba Plajı'nda kamp yapan tatilci Gökhan Aslan yanına bir cankurtaran alarak şişme botuyla göle açıldı. Aslan, kürek çekerek ulaştığı çocuğu kurtararak kıyıya getirdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu bulmak için gölde arama çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine göl kıyısına AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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