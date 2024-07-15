Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşları etkinliği tanıtıldı. Ticari uçuşların iki hafta içinde başlaması planlanan etkinliğin tanıtım toplantısına Burdur Valisi Türker Öksüz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

3 bin kişiye ekmek kapısı oldu!

Salda Balonculuğu Kurucusu Emre Yıldız, programda yaptığı konuşmada, 'Sizin desteklerinizle bu uçuşu gerçekleştirdik. Salda’da bu ilk uçuşu gerçekleştirmek bizim için de büyük bir paylaşım oldu. Burada uçuşa başlamamız, doğal güzellikleriyle koruma altına alınmış bu mirası tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunmuştur' dedi. Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ise 'Balon meselesi görsel güzellik açısından önemli, ancak Yeşilova'da yaklaşık bir yıl içinde 500 kişinin istihdam edilmesi söz konusu. Dolaylı olarak buradan 3 bin kişinin ekmek yemesi anlamına geliyor. Bizi heyecanlandıran nokta budur' şeklinde konuştu.

Balona binen kurum müdürleri ve vatandaşlar, heyecanlarını dile getirerek, Burdur için tarihi bir gün olduğunu ifade etti.