Salda Gölü'nde yaşanan olayda yürekler ağızlara geldi.

9 yaşındaki Ayşe Sıla G., rüzgarın etkisiyle şişme atıyla gölün ortasına sürüklenirken ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yeşilova ilçesinde bulunan göle dayısı ve kuzenleriyle birlikte gelen küçük kız, gölde yüzerek keyifli vakit geçiriyordu. Ancak ani bir rüzgar etkisiyle kontrolü kaybederek yaklaşık 2 bin metre kadar sürüklendi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundular. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlileri sevk edildi. Ancak bu esnada, Salda Gölü'nde karavanıyla tatil yapan Gökhan Aslan adlı cesur vatandaş harekete geçti. Durumu fark eder etmez kanosunu alarak göle açıldı. Bir cankurtaranla birlikte yaklaşık 2 bin metre kürek çekerek Ayşe Sıla'nın boğulma tehlikesi geçirdiği noktaya ulaştılar ve kızı kurtardılar.

Olayın ardından ekipler kıyıda Ayşe Sıla'nın sağlık durumuna müdahale etti. Şanslı olan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gökhan Aslan'ın cesurca müdahalesi ve hızlı tepkisi, olayın trajik sonuçlar doğurmasını engellerken, vatandaşlar tarafından da alkış topladı.