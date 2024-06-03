Türkiye genelinde artan saldırgan köpek sorunu, güvenlik ve sağlık endişelerini beraberinde getiriyor. Bu konuda AK Parti'den yapılan açıklama ise çözüm arayışlarını gündeme taşıyor.

Güler, sorunun esas kaynağının çeteleşen ve saldırganlaşan köpekler olduğunu belirterek, bu köpeklerle ilgili önlemlerin alınacağını dile getirdi. Mahallelerde barınan ve sorun teşkil etmeyen köpeklerin bu kapsam dışında olduğunu vurguladı.

Güler, ülkede kuduz riskiyle karşılaşılan sorunları da dikkate alarak, çeteleşmiş ve saldırganlaşmış köpeklerle ilgili ciddi önlemler alınacağını ifade etti. Ancak, tüm köpeklerin toplanıp ötenazi yapılarak imha edilmesi gibi radikal bir çözümün söz konusu olmadığını belirtti.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması şu şekilde;

Mahallede kendi elimizde beslediğimiz köpeklerle sorunumuz yok, saldırganlaşmış çeteleşmiş olanlardan bahsediyoruz. Ülkemizin kuduz riskiyle karşılaştığı sorunlar var. Çeteleşen saldırganlaşanlarla ilgili önlem alınacak. Tüm köpekleri toplayıp ötenazi yapılacak şeklinde bir şey söz konusu değil.