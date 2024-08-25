İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), güvenlik nedeniyle iki seferini karşılıklı olarak iptal etti.

Hizbullah'ın misilleme eylemi ve sonrası

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. Hava sahasında yaşanan gerilim sebebiyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

İptal Edilen Seferler

THY, İstanbul-Beyrut ve Beyrut-İstanbul arasında yapılması planlanan dört seferi iptal etti. İptal edilen seferler şunlardır:

TK-824 İstanbul-Beyrut

TK-825 Beyrut-İstanbul

TK-826 İstanbul-Beyrut

TK-827 Beyrut-İstanbul

Bu gelişmeler ışığında, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önem taşıyor. İlgili hava yolu şirketlerinden ve havaalanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.