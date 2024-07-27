Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde düzenlenen judo müsabakalarında Salih Yıldız, Gürcistanlı rakibi Giorgi Sardalashvili'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yıldız, yarı finalde Fransa'nın temsilcisi Luka Mkheidze ile karşılaşacak.

Müsabakanın detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzi ile karşılaştı. Waza-ari puanıyla galip gelen Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, dünya 2 numarası Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi yine waza-ari puanıyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde rakip Fransız

Salih Yıldız, yarı finalde ev sahibi Fransa'nın temsilcisi Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek. Mkheidze, judo dünyasında güçlü bir rakip olarak biliniyor. Yıldız'ın bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Maçın tarihi henüz belli değil.