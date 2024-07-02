Kurtuluş Semt Pazarı, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Pazar alanı yıkanarak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sunulması hedeflendi.

Salihli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına destek Salihli Belediyesi'nden sokak hayvanlarına destek

Salihil'de Kurtuluş Semt Pazarı Hijyenik Bir Ortama Kavuştu1

Çalışmalar devam edecek

Semt pazarlarının düzenli temizliği, belediyemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Ekiplerimiz, pazar yerlerini düzenli olarak temizleyerek esnaf ve vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Salihil'de Kurtuluş Semt Pazarı Hijyenik Bir Ortama Kavuştu0

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilerleyen süreçlerde de pazar yerlerinin hijyenini korumak için çalışmalarını sürdürecekler.

Editör: Hatice Köylü