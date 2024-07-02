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Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilerleyen süreçlerde de pazar yerlerinin hijyenini korumak için çalışmalarını sürdürecekler.

Semt pazarlarının düzenli temizliği, belediyemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Ekiplerimiz, pazar yerlerini düzenli olarak temizleyerek esnaf ve vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Kurtuluş Semt Pazarı , Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Pazar alanı yıkanarak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir alışveriş ortamı sunulması hedeflendi.

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