Salihli'de 21 Haziran tarihinde meydana gelen yangının ardından, Salihli Belediyesi hızla harekete geçerek yangın bölgesindeki besicilere önemli bir yardım eli uzattı. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, bölge halkının yanında olduklarını ve mağduriyetleri gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

21 Haziran tarihinde Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerini saran yangın, bölgedeki çiftçiler ve hayvan besicileri üzerinde büyük bir etki yarattı. Yangının ardından Salihli Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek mağdur olan besicilere saman ve kaba yem desteği sağladı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yangın sonrası yapılan yardımları değerlendirirken, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için hızlı bir şekilde harekete geçtik. Besicilik yapan hemşehrilerimize saman ve kaba yem desteği sağlayarak destek olmaya çalıştık. Salihli Belediyesi olarak, bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.