Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, şehirdeki belediye hizmetlerine yönelik son zamanlarda yapılan saldırılara sert tepki gösterdi. Seçim döneminde vatandaşlarına Salihli'ye birlikte sahip çıkma çağrısında bulunan Nurlu, bazı kötü niyetli kişilerin seçim sonrası belediyenin yaptığı emekleri ve halkın vergileriyle gerçekleştirilen hizmetleri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Başkanın açıklamalarına göre, Salihli Belediyesi'nin Kurşunlu Piknik Alanı’nda yürütülen yeşillendirme ve bank yenileme çalışmalarına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Nurlu, “Hepimizin farklı siyasi görüşleri olabilir ama biz bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Birbirimize saygı göstermek, sevmenin ve siyasetten önce gelir” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Salihli hepimizin, gelecek hepimizin” diyerek şehrin geleceği için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan, “Biz elbette zarar gören alanları tamir edeceğiz. Çimleri yeniden ekeceğiz ve hizmete devam edeceğiz. Ancak unutmayalım ki bu zararların bedeli halkımızın cebinden çıkıyor” dedi.

Belediyeye yapılan zararların, her bir kuruşunun Salihli halkının cebinden çıktığını vurgulayan Başkan, saldırıyı kınadı ve suçluların bulunarak yasal işlemlerin başlatılması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan, tüm Salihli halkına, şehirlerine sahip çıkma ve birlikte daha güçlü olma çağrısı yaptı.

“Biz birlikte Salihli’yiz. Salihli hepimizin evi” diyerek, birlik ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.