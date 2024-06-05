Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Salihli Belediye Meclisi olarak Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların, Salihli’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Nurlu’ya yetki verildi

Toplantıda ilk olarak, Belediyemizin görev ve sorumlulukları arasına giren konularda kamu kurumları, kuruluşlar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek işlerin protokol işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’ya yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

Belediyemizi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde temsil etmek üzere Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması talebi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Jeotermal ısınma bedelleri muafiyeti

Belediyemiz sınırları içinde jeotermal sistemini kullanan ibadethanelerin ve cemevlerinin jeotermal ısınma bedellerinden muaf tutulması ile ilgili komisyon raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Kurşunlu kaplıcaları ücret tarifesi

Kurşunlu Kaplıcaları ücret tarifesi ile ilgili komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İmar planı değişikliği

Caferbey Mahallesi 3292 adanın bulunduğu alanda 25 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Gelir tarifesi değişikliği

Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan tahsisli tezgâh yerleri için devirlerde “Devir alan ve devir eden dosya yenileme bedeli” olarak ekleme yapılması talebi, oy birliği ile kabul edildi.

Asfalt malzemesi alımı

Belediyemiz tarafından asfalt malzemesi alımı işi için, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ne verilmek üzere 500.000,00 TL ve süresi 31.03.2029 tarihine kadar geçerli olacak şekilde bankalardan teminat mektubu alınması ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun yetkili kılınması talebi, oy birliği ile kabul edildi.

İşyeri tahsisi iptali

Zafer Mahallesi 422 ada 3 parsel No: 61’de bulunan işyeri tahsisinin iptali talebi, oy birliği ile kabul edildi.

Müze evi kiralama ücret tarifesi

2024 yılında uygulanan Müze Evi kiralama ücret tarifesinin görüşülmesi talebi, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü üyelikleri

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Müteşebbis Heyetinde görev yapmak üzere asil üye olarak Mazlum Nurlu, Selim Akbıyıkoğlu ve Abdülkadir Yavuz Özdem, yedek üye olarak Fırat Şahin, Süleyman Şahbaz ve Ragıp Kırgezen bir çekimser oy çokluğu ile seçildi.

Spor salonu ve tenis kortları ücretleri

Atatürk Spor Salonu yüzme havuzu ve tenis kortları ücretlerinin 2024 yılı ek gelir tarifesine eklenmesi talebi, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Taziye evi ve çok amaçlı salon

Hacıbektaşlı Mahallesi 3525 ada 6 parsel üzerine taziye evi ve çok amaçlı salon yapılmak üzere talep edilen şartlı bağış, oy birliği ile kabul edildi.

Güneş Enerji Santrali

Akviran Mah. 103 ada 20 parsel nolu taşınmaz plansız alanda kaldığından güneş enerji santrali (GES) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Manisa Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi için yetki devri talebi, oy birliği ile kabul edildi.