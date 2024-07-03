Salihli Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Mazlum Nurlu başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Nurlu, "Salihli Belediye Meclisi olarak Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdik. Desteklerini esirgemeyen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, alınan kararların Salihli’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Spor salonu ve Müze Evi ücretleri belirlendi

Toplantıda, ilk olarak 2024 yılı Atatürk Spor Salonu Yüzme Havuzu ve Tenis Kortları Ücretleri komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Ardından, 2024 yılı Müze Evi Kiralama Ücreti komisyon raporu da oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Bizim Salihli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artışı

% 100 hissesi belediyeye ait olan Bizim Salihli Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artışı talebi görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Aranın ardından devam eden toplantıda, sermaye artışı raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi ve şirketin sermayesi 10.000.000,00 TL'ye yükseltildi.

65 yaş üstüne kurşunlu kaplıcaları indirimi

Kurşunlu Kaplıcaları hizmetlerinden emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlara %25 indirim uygulanması talebi de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edilerek, Eylül ayı meclis toplantısında görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal yardım yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesi gereği, işyerlerinin ilçemiz içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi. Ayrıca, T.C. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği taslağı da aynı komisyonlara havale edildi.