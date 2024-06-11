Manisa'ya bağlı Salihli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Salihli'deki ihtiyaç duyulacak noktaların listesini yayınladı.

Salihli'de kurban satış, kesim ve atık toplama noktalarını belirlenerek paylaşılmış oldu. Özellikle kurban atıklarını belirlenen yerlere gömmenin, sağlık ve çevre açısından önemi vurgulandı. Doğru şekilde bertaraf edilmeyen kurban atıkları, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir, çevre kirliliği yaratabilir.

Toprak, bu tür atıkların hastalık ve koku yaymasını engelleyerek organik madde bakımından zenginleşmesine katkıda bulunur.

Bu atıkların toprağa gömülmesi, hastalık ve koku yayılmasını engeller, aynı zamanda toprağın Ayrıca, atıkların toprağa gömülmesi ile sinek ve diğer zararlı organizmaların çoğalması önlenerek halk sağlığının korunması amaçlanır.