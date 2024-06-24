Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, bayram tatilinin ardından Salihli Belediyesi'nde görev yapan personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Belediye Başkanı Nurlu, birlik ve beraberlik mesajları verdiği buluşmada şunları dile getirdi: "Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu daha nice bayramlar geçirmenizi diliyorum."

Salihli Belediyesi Yemek Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Abdülkadir Yavuz Özdem, Selim Akbıyıkoğlu, Hüseyin Akman ve İsmail Hakkı Aslan ile birlikte belediye daire müdürleri ve çalışanları da katıldı. Törende Başkan Nurlu, personeliyle tek tek bayramlaşıp sohbet etti.