Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan İbrahim Özkan, dürüstlüğü ve sorumluluk bilinciyle örnek bir davranış sergileyerek, içinde 9.400 TL bulunan bir cüzdanı bulduktan sonra hemen zabıta ekiplerine teslim etti. Yapılan araştırmalar sonucunda cüzdan, sahibine eksiksiz olarak geri verildi.

Cüzdan sahibine hızla ulaştırıldı

Salihli'deki bir parkta çalışma yaptığı sırada cüzdanı bulan İbrahim Özkan, hiç vakit kaybetmeden cüzdanı Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta Amiri Hüseyin Şenol’a teslim edilen cüzdan için zabıta ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek sahibini bulmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra cüzdanın sahibi İsmail Akkuş’a ulaşıldı ve cüzdan eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Sahibinden teşekkür

Cüzdanını geri alan İsmail Akkuş, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Cüzdanın asıl sahibi babam. Kaybettiğini fark ettiğimizde çok endişelendik. Ancak dürüst bir belediye çalışanının bulması ve zabıtaya teslim etmesi bizi çok mutlu etti. Salihli Belediyesi’ne ve özellikle İbrahim Özkan’a bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Nurlu'dan takdir

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da İbrahim Özkan'ın sergilediği bu örnek davranışı takdir etti. Başkan Nurlu, "İbrahim Özkan kardeşimizin bu duyarlı davranışı, Salihli Belediyesi olarak ne kadar bilinçli ve sorumluluk sahibi bir ekibe sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu tür davranışlar, toplumumuzda güven duygusunu pekiştiriyor. İbrahim Özkan’a bu örnek davranışı için teşekkür ediyor, kendisini tebrik ediyorum" dedi.