Salihli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, araç envanterinin gözden geçirilmesi sonucunda 45 RT 166 plakalı damperli kamyonun mevcut olmadığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, bu kamyonun 30 Haziran'da önceki yönetim tarafından Kırşehir'in Köseli Belediyesine süresiz olarak gönderildiği öğrenildi.

Kamyon hurda halinde geri döndü

Kamyonun onarımdan geçirilip gönderileceği belirtilmişti, ancak durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Gelen kamyon hurda haldeydi; arka lastikleri aşırı derecede kötü, arka plakası eksik, motorundan aşırı yağ sızıntısı var, kasa boyası ise kötü durumda. Ayrıca, bisikletliler, bağlantı cıvataları eksik, sağ dingili kullanılmaz durumda ve kayışı kopmak üzere. Sinyal lambaları ve aynalar da oldukça kötü durumda. Mazot kaçağı da mevcut. Salihli Belediyesi, bu olumsuz durum nedeniyle cezai ve hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.