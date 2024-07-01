Salihli Belediyesi Gıda Kamyonu Yangın Bölgesinde

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından bölgeye gıda malzemeleri taşıyan yardım kamyonunu gönderdi. "Dayanışmamız sürecek" diye aktardı.

Yaraları birlikte sarıyoruz

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından acil ihtiyaç duyulan gıda malzemeleriyle dolu yardım kamyonunu bölgeye gönderdi. Yangınların başladığı ilk günden itibaren tüm imkanlarıyla sahada olduklarını belirten Nurlu, "Dayanışmamız devam edecek, yaraları birlikte saracağız" dedi.

Yangın bölgesine hızlı yardım

Başkan Mazlum Nurlu, yangınların başladığı andan itibaren kamu kurumları ve halkla uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Yangınla mücadelede gereken desteği anında bölgeye ulaştırdıklarını ifade ederek, "Üst üste felaketler yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Ormanlarımızdaki yangınlar hepimizi derinden etkiledi. Dibek Dağı mevkiindeki yangının ilk anından itibaren hızlıca organize olduk ve gereken malzemeleri bölgeye ulaştırdık" diye konuştu.

Dayanışma ve geleceğe güven

Başkan Mazlum Nurlu, "Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yangının yaralarını sararken dayanışmamızın gücünü bir kez daha gösterdik. Salihli Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, dayanışma içinde kalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz" diye ekledi.