Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokak yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleşen temizlik seferberliğinde, belediye ekipleri özellikle Sevgi Yolu ve ana caddeleri deterjanlı suyla yıkadı. Vatandaşlar, Salihli Belediyesi'nin bu özverili çalışmasını takdirle karşıladı.

Çalışamlar devam edecek

Salihli Belediye Başkanı Nurlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin titiz çalışmasıyla Salihli'mizin sokak ve caddeleri pırıl pırıl oluyor. Şehrimizi daha temiz ve daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.