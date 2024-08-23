Salihli Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda Kurşunlu Piknik Alanı’nın bir bölümünü alkolsüz bir piknik alanı olarak düzenleyerek hizmete açtı. Bu yeni uygulama, özellikle ailelerin ve çocuklu vatandaşların doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirebilmeleri için hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi bu konuda halkımızdan yoğun talep alıyorduk. Verdiğimiz sözü tuttuk ve Kurşunlu Piknik Alanı’nda ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği alkolsüz bir alan oluşturduk,” dedi. Başkan Nurlu, bu adımın, vatandaşların doğanın tadını huzur içinde çıkarabilmeleri için atıldığını vurguladı.

Alkolsüz piknik alanı, doğal güzelliklerin keyfini çıkarmak isteyenler için huzurlu bir alternatif sunarken, belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenecek ve kontrol edilecek. Salihli Belediyesi, bu uygulamanın halk tarafından büyük beğeni topladığını ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre hizmet çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.