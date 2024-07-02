Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin her noktasında vatandaşların sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma temposu içinde. Bizim Ev Sosyal Tesisleri ve Gümüşçayı çevresinde yürütülen temizlik çalışmaları, bölgenin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesini sağlıyor. Ekipler, günün her saatinde temizlik, çöp toplama ve yeşil alanların bakımı gibi hizmetleri büyük bir titizlikle yerine getiriyor.

Hijyen standartları yükseltiliyor

Salihli Belediyesi, hijyen standartlarını en üst seviyede tutma kararlılığıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sadece belirli bölgelerde değil, şehrin her köşesinde aynı özveriyle görev yapıyor. Bu çalışmalar, Salihli’nin temiz, düzenli ve sağlıklı bir şehir olarak kalmasını sağlamak için büyük bir önem taşıyor.

Çalışmalar artarak devam ediyor

Belediye yetkilileri, şehrin genelinde hijyen standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilir bir temizlik anlayışını yerleştirmek amacıyla çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini belirtiyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve çevreye duyarlılığın artırılması için de çeşitli projeler ve kampanyalar düzenlenmesi planlanıyor.