Şehirdeki sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve popülasyonlarını yönetmek amacıyla başlatılan kısırlaştırma ve sağlık kontrolleri programı hız kesmeden devam ediyor. Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sürekli hale getiriliyor

Sokak hayvanlarının sağlığını koruma ve popülasyonlarını kontrol altında tutma amacıyla Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan kısırlaştırma ve sağlık kontrolleri programı, yoğun bir şekilde devam ediyor. Sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemleri hafta içi yapılmakta olup, Salih müdürlüğünden randevu alınarak gerçekleştiriliyor.

Sokak hayvanlarının refahı öncelikli

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahada aktif bir şekilde çalışarak sokak hayvanlarının refahını artırmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, sokak hayvanlarının sağlık durumlarını iyileştirmek ve kontrolsüz üremelerini önlemek adına büyük önem taşıyor.

Vatandaşlara çağrı: Su bırakın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda sokak hayvanlarının su ihtiyacının artığını belirten Salihli Belediyesi, vatandaşlardan duyarlılık bekliyor. Belediye yetkilileri, belirli noktalara ve besleme odaklarına bir kap su bırakmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.