Salihli Belediyesi, yayınladığı basın metninde son günlerde kohnuşulan yanlış bilgiler üzerine düzeltmelerde bulundu.

Yayınlanan basın açıklamasında, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Son günlerde kamuoyunda dolaşan yanlış bilgiler ve spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gereği duyuyoruz. Türkiye Komünist Partisi Salihli İlçe Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamada, belediye başkanı olarak şahsım Mazlum Nurlu ve belediyemiz hakkında gerçek dışı iddialar bulunmakta ve bu iddiaların kötü niyetle kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını gözlemliyoruz.

TKP Salihli İlçe Örgütü, Yörük Mahallesi'nde bulunan Doğan Sakarya Parkı'nda yapılaşma yapılacağı iddiasında bulunmuş ancak bu iddialar tamamen asılsızdır. Park alanında yapılacak olan yapı, mevcut yönetmeliklere uygun olarak sadece %5'lik bir alanı kaplayacak şekilde planlanmış olup, afet durumlarında kullanılacak geçici bir toplanma merkezi olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, bu yapıların deprem güvenliği standartlarına uygun olarak inşa edileceği ve herhangi bir ağaç kesimi yapılmayacağı da altı çizilmelidir.

Salihli Belediyesi olarak her zaman çevre duyarlılığını ön planda tuttuk ve bu anlayışla hareket ettik. Yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi projesi çerçevesinde herhangi bir ağaç kesimi yapılmayacak ve çevresel etkiler minimum düzeyde tutulacaktır. Belediyemiz, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında aktif rol alarak, halkımızın doğal yaşam alanlarını koruma gayreti içindedir.

Tehdit ve Hakaret İddiaları

Belediyemiz adına yapılan herhangi bir tehdit veya hakaret içeren davranışın söz konusu olmadığını net bir şekilde belirtmek isteriz. Her türlü iletişim ve diyalog sürecinde saygı çerçevesinde hareket etmekteyiz ve bu doğrultuda gelecekte de aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz.

Salihli Belediyesi olarak, halkımızın güvenliği, çevre koruma ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Yapılacak olan projelerin her zaman kamu yararı gözetilerek hayata geçirilmesi, şehrimizin geleceği adına atılan adımların temel ilkesidir" diyerek Salihli halkının asılsız iddialara karşı dikkatli olmalarını ve bu tarz haberlere itibar etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.